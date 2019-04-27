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Українського мільйонера і екс-нардепа арештували в Москві – РосЗМІ

Субота, 27 квітня 2019, 08:39
Українського мільйонера і екс-нардепа арештували в Москві – РосЗМІ
Павло Климець

У Москві слідчими Слідчого комітету Росії затриманий відомий український бізнесмен, екс-нардеп від Партії регіонів Павло Климець.

Про це повідомляє в суботу російське видання "Комерсант".

За даними джерел видання у силових структурах, Климець був затриманий у Москві за підозрою в дачі хабаря в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 291 КК РФ).

"Слідчі СУ СКР по Центральному округу столиці стосовно бізнесмена і політика порушили кримінальну справу за відповідною статтею, а 12 квітня суддя Марина Сирова, відома винесенням вироку в скандальній справі Pussy Riot, відправила пана Климця до СІЗО", - йдеться у тексті.

Водночас адвокати бізнесмена оскаржили це рішення в апеляційній інстанції Мосміськсуду, яка через порушення КПК скасувала постанову арешту, направивши справу на новий розгляд.

При цьому сам Климець був залишений під вартою.

"Комерсант" відзначає, що новий розгляд поки не призначено. Отримати коментарі у цій справі в СКР або у адвокатів мультимільйонера виданню не вдалося.

У групі компаній OLYMP, яку очолює Климець, неофіційно підтвердили його арешт у Москві.

"За деякими даними, візит міг бути пов'язаний з обговоренням долі близько 40% активів бізнесмена в ДНР і ЛНР, контроль над якими він втратив після початку бойових дій на південному сході України", - пише видання.

"Останнім часом Павлу Анатолійовичу неодноразово надходили пропозиції про те, щоб переписати або за дуже низькою ціною продати частину цього свого бізнесу", - стверджує співрозмовник "Комерсанта".

Павло Климець раніше входив у топ-100 найбагатших підприємців України. Одним з основних його активів є група компаній OLYMP. Крім того, йому ж належить будівельна компанія "Атлант", Малиновський склозавод, лікеро-горілчаний завод Prime, завод переробки зерна "Бікорм", Малиновський кабельний завод, найбільший у Запоріжжі торговий центр і т. Д.

Климець був депутатом Верховної Ради V та VI скликань. Був членом Партії регіонів, але вийшов з неї в 2010 році.

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Українська правда

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Теми: РосіябізнесарештПартія регіонів
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