Украинского миллионера и экс-нардепа арестовали в Москве – росСМИ

В Москве следователями Следственного комитета России задержан известный украинский бизнесмен, экс-нардеп от Партии регионов Павел Климец.

Об этом сообщает в субботу российское издание "Коммерсант".

По данным источников издания в силовых структурах, Климец был задержан в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

"Следователи СУ СКР по Центральному округу столицы в отношении бизнесмена и политика возбудили уголовное дело по соответствующей статье, а 12 апреля судья Марина Сырова, известная вынесением приговора по скандальному делу Pussy Riot, отправила господина Климца в СИЗО", - говорится в тексте.

В то же время, адвокаты бизнесмена обжаловали это решение в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая из-за нарушений УПК отменила арестное постановление, направив дело на новое рассмотрение.

При этом сам Климец был оставлен под стражей.

"Коммерсант" отмечает, что новое разбирательство пока не назначено. Получить комментарии по этому делу в СКР или у адвокатов мультимиллионера изданию не удалось.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве.

"По некоторым данным, визит мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% активов бизнесмена в ДНР и ЛНР, контроль над которыми он утратил после начала боевых действий на юго-востоке Украины", - пишет издание.

"В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса",— утверждает собеседник "Коммерсанта".

Павел Климец ранее входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP. Кроме того, ему же принадлежит строительная компания "Атлант", Малиновский стекольный завод, ликеро-водочный завод Prime, завод переработки зерна "Бикорм", Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр и т. д.

Климец был депутатом Верховной Рады V и VI созывов. Был членом Партии регионов, но вышел из нее в 2010 году.

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