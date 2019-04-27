На Заході України очікуються грози, у Києві – пожежна небезпека

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози і шквали у західних областях України в суботу.

"За даними УкрГідрометцентру, 27 квітня у західних областях грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться на сайті ДСНС.

Крім того, у зв'язку з потеплінням та очікуваними дощами, 27-29 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Рятувальники також попереджають, що 27-28 квітня у північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України висока (4 класу) пожежна небезпека.

У Києві 27-28 квітня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. У Київській області 27-28 квітня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Водночас, як повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр, у суботу в західних та східних областях України невеликі короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів.

У Києві 27 квітня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°. По області також хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 20-25°.

27-28 квітня у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, грози, температура вночі 8-13°, вдень 27 квітня 22-27°, 28 квітня 14-19°. На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних областях невеликий короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 7-12°, вдень 21-26°, у північних областях 19-24°, на узбережжі морів 14-19°. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

У Києві та області 27-28 квітня мінлива хмарність. Невеликий дощ (вночі 27 квітня без опадів). Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.

29-30 квітня в Україні часом дощі, місцями грози (29 квітня у південних областях переважно без опадів). Температура вночі 5-11°, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 1-4° тепла; зниження денної температури до 10-16°, на півдні країни до 15-21°.

У Києві та області 29-30 квітня часом дощ. Температура вночі 5-10°, зниження денної температури до 10-15°.