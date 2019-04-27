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На Западе Украины ожидаются грозы, в Киеве - пожарная опасность

Суббота, 27 апреля 2019, 09:26

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозах и шквалах в западных областях Украины в субботу.

"По данным Укргидрометцентра, 27 апреля в западных областях грозы, днем ​​местами шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - говорится на сайте ГСЧС.

Кроме того, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 27-29 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Спасатели также предупреждают, что 27-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины высокая (4 класса) пожарная опасность.

В Киеве 27-28 апреля чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В Киевской области 27-28 апреля чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В то же время, как сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр, в субботу в западных и восточных областях Украины небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков.

 

В Киеве 27 апреля переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем ​​22-24°. По области также облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем ​​20-25°.

27-28 апреля в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура ночью 8-13°, днем 27 апреля 22-27°, 28 апреля 14-19°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в северных областях небольшой кратковременный дождь, гроза.

 

Температура ночью 7-12°, днем ​​21-26°, в северных областях 19-24°, на побережье морей 14-19°. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

В Киеве и области 27-28 апреля переменная облачность. Небольшой дождь (ночью 27 апреля без осадков). Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем ​​19-24°.

 

29-30 апреля в Украине временами дожди, местами грозы (29 апреля в южных областях преимущественно без осадков). Температура ночью 5-11°, в восточных областях и на севере Левобережья местами 1-4° тепла; снижение дневной температуры до 10-16°, на юге страны до 15-21°.

 

В Киеве и области 29-30 апреля временами дождь. Температура ночью 5-10°, снижение дневной температуры до 10-15°.

Украинская правда

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Темы: погодаГСЧС
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