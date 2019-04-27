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У Харкові "замінували" аеропорт

Субота, 27 квітня 2019, 11:31

Поліцейські Харкова перевіряли повідомлення про замінування аеропорту. Воно виявилося неправдивим. 

Як повідомляє поліція області, інформація про закладення вибухівки у харківському аеропорту надійшла до поліції 27 квітня близько 09:00.

За адресою виїхали працівники слідчо-оперативної групи Слобідського відділу поліції та фахівці вибухотехнічного управління.

Проводилася евакуація громадян та огляд приміщень та прилеглої території.

Пізніше в поліції додали, що повідомлення про замінування виявилося неправдивим.

"В ході перевірки фахівці вибухотехнічного управління поліції оглянули 20000 кв. метрів приміщень та 5000 прилеглої території, евакуювали 589 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Українська правда
Теми: Харківавіаполіція
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