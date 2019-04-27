В Харькове "заминировали" аэропорт

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Суббота, 27 апреля 2019, 11:31

Полицейские Харькова проверяют сообщение о заминировании аэропорта.

Как сообщает полиция области, информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила в полицию 27 апреля около 09:00.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.

Украинская правда

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Темы: Харьков авиа полиция
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