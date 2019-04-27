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В Харькове "заминировали" аэропорт

Суббота, 27 апреля 2019, 11:31

Полицейские Харькова проверяли сообщение о заминировании аэропорта. Оно оказалось неправдивым. 

Как сообщает полиция области, информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила в полицию 27 апреля около 09:00.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Проводилась эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.

Позже в полиции добавили, что сообщение о заминировании оказалось ложным.

"В ходе проверки специалисты взрывотехнического управления полиции осмотрели 20000 кв. метров помещений и 5000 прилегающей территории, эвакуировали 589 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу Украины.

Украинская правда
Темы: Харьковавиаполиция
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