В Харькове "заминировали" аэропорт

Полицейские Харькова проверяли сообщение о заминировании аэропорта. Оно оказалось неправдивым.

Как сообщает полиция области, информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила в полицию 27 апреля около 09:00.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Проводилась эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.

Позже в полиции добавили, что сообщение о заминировании оказалось ложным.

"В ходе проверки специалисты взрывотехнического управления полиции осмотрели 20000 кв. метров помещений и 5000 прилегающей территории, эвакуировали 589 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу Украины.