В Харькове "заминировали" аэропорт

Полицейские Харькова проверяют сообщение о заминировании аэропорта.

Как сообщает полиция области, информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила в полицию 27 апреля около 09:00.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.