Путін хоче подискутувати з Зеленським про Донбас

Президент РФ Володимир Путін хотів би обговорити з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським питання врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками візиту до Китаю, яку транслювали російські ЗМІ.

"Якщо у нас колись буде зустріч, почнуться якісь переговори, чого я не виключаю, то ми, перш за все, повинні будемо говорити про те, як закінчити конфлікт на південному сході України. А тут, на мій погляд, є тільки один спосіб - це виконання Мінських угод", - сказав Путін.

При цьому він висловив жаль, що ще перед виборами Зеленський заявив, що не збирається підписувати указ про амністію і не згоден надати територіям ОРДЛО особливий статус.

"І те, й інше є ключовою частиною змісту Мінських угод. А як можна без виконання Мінських угод вирішувати проблему "ЛНР"-"ДНР"? Я б із задоволенням поставив йому ці питання і подискутував на ці теми", - заявив Путін.

Він констатував, що за Зеленського проголосувала велика кількість українських громадян.

"На мій погляд, перш за все, люди очікують від майбутнього політичного керівництва України вирішення саме цих питань. Всім набрид цей конфлікт, всі втомилися від нього. І всі чекають від нового політичного керівництва, в тому числі від майбутнього президента, вирішення цих завдань", - вважає президент РФ.

"Але якщо вже з порога майбутній президент заявляє про те, що він не збирається виконувати Мінські угоди – а як тоді він збирається вирішувати цю проблему? Я б із задоволенням подискутував з ним на цю тему, хотілося б зрозуміти його позицію", - додав Путін.