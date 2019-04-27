Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін хоче подискутувати з Зеленським про Донбас

Субота, 27 квітня 2019, 12:18

Президент РФ Володимир Путін хотів би обговорити з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським питання врегулювання "конфлікту" на Донбасі.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками візиту до Китаю, яку транслювали російські ЗМІ.

"Якщо у нас колись буде зустріч, почнуться якісь переговори, чого я не виключаю, то ми, перш за все, повинні будемо говорити про те, як закінчити конфлікт на південному сході України. А тут, на мій погляд, є тільки один спосіб - це виконання Мінських угод", - сказав Путін.

При цьому він висловив жаль, що ще перед виборами Зеленський заявив, що не збирається підписувати указ про амністію і не згоден надати територіям ОРДЛО особливий статус.

"І те, й інше є ключовою частиною змісту Мінських угод. А як можна без виконання Мінських угод вирішувати проблему "ЛНР"-"ДНР"? Я б із задоволенням поставив йому ці питання і подискутував на ці теми", - заявив Путін.

Він констатував, що за Зеленського проголосувала велика кількість українських громадян.

"На мій погляд, перш за все, люди очікують від майбутнього політичного керівництва України вирішення саме цих питань. Всім набрид цей конфлікт, всі втомилися від нього. І всі чекають від нового політичного керівництва, в тому числі від майбутнього президента, вирішення цих завдань", - вважає президент РФ.

"Але якщо вже з порога майбутній президент заявляє про те, що він не збирається виконувати Мінські угоди – а як тоді він збирається вирішувати цю проблему? Я б із задоволенням подискутував з ним на цю тему, хотілося б зрозуміти його позицію", - додав Путін.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінЗеленськийДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

Усі новини...
Путін
Пригожин і "Вагнер" досі мають повну свободу у РФ – американські аналітики
Ердоган чекає в себе Путіна у серпні
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: