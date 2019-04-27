Путин хочет подискутировать с Зеленским о Донбассе

Президент РФ Владимир Путин хотел бы обсудить с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским вопросы урегулирования "конфликта" на Донбассе.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, которую транслировали российские СМИ.

"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь, на мой взгляд, есть только один способ – это исполнение Минских соглашений", - сказал Путин.

При этом он выразил сожаление, что еще перед выборами Зеленский заявил, что не собирается подписывать указ об амнистии и не согласен предоставить территориям ОРДЛО особый статус.

"И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений. А как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему "ЛНР"-"ДНР"? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эти темы", - заявил Путин.

Он констатировал, что за Зеленского проголосовало большое количество украинских граждан.

"На мой взгляд, прежде всего, люди ожидают от будущего политического руководства Украины решения именно этих вопросов. Всем надоел этот конфликт, все устали от него. И все ждут от нового политического руководства, в том числе от будущего президента, решения этих задач", - считает президент РФ.

"Но если уже с порога будущий президент заявляет о том, что он не собирается исполнять Минские соглашения – а как тогда он собирается решать эту проблему? Я бы с удовольствием подискутировал с ним на эту тему, хотелось бы понять его позицию", - добавил Путин.