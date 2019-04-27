Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин: Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы

Суббота, 27 апреля 2019, 12:32

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Украина получает газ в два раза дороже, чем могла бы.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине, которую транслировали российские СМИ.

"Мы в конце концов подпишем договор на транзит газа или нет? Это же вопрос какой... Украина получает раза в два дороже газ, чем могла бы получать", - сказал Путин.

Он заявил, что, когда представители "Оппозиционного блока" Виктор Медведчук и Юрий Бойко приезжали в Москву, "Россия же сказала: минимум на 25% будет цена меньше, если напрямую будут получать газ из России".

Путин заявил, что реальный уровень жизни в Украине катастрофически падает, растут тарифы на тепло.

"А если транзита не будет? Тогда не будет реверса", - сказал он.

По словам Путина, "газовая труба советских времен" устроена так, что "от транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину".

"Это чушь, это бред, это обман, никакого реверса реального нет. Невозможно утром запускать в аверсном режиме газ транзитом в Европу, а по ночам переворачивать в реверсный режим. Поэтому что происходит? Идет газ в Европу, ответвления от газовых труб идут на всю Украину. Берется газ в обычном режиме, потом по бумагам пишется, что это реверс. Частично заходят на территорию соседних стран, оттуда трубу проложили маленькую и делают вид, что гоняют эти объемы. На самом деле их нет", - сказал президент РФ.

По его словам, если не будет транзита российского газа в Европу, "тогда не будет газоснабжения Украины".

"Это такой серьезный вопрос, а они валяют дурака там все, занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы", - подчеркнул Путин.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Путингаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Путин
Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую силу, но без Пригожина – ISW
ЮАР должна поступить "правильно", если Путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: