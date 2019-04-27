Путин: Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Украина получает газ в два раза дороже, чем могла бы.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине, которую транслировали российские СМИ.

"Мы в конце концов подпишем договор на транзит газа или нет? Это же вопрос какой... Украина получает раза в два дороже газ, чем могла бы получать", - сказал Путин.

Он заявил, что, когда представители "Оппозиционного блока" Виктор Медведчук и Юрий Бойко приезжали в Москву, "Россия же сказала: минимум на 25% будет цена меньше, если напрямую будут получать газ из России".

Путин заявил, что реальный уровень жизни в Украине катастрофически падает, растут тарифы на тепло.

"А если транзита не будет? Тогда не будет реверса", - сказал он.

По словам Путина, "газовая труба советских времен" устроена так, что "от транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину".

"Это чушь, это бред, это обман, никакого реверса реального нет. Невозможно утром запускать в аверсном режиме газ транзитом в Европу, а по ночам переворачивать в реверсный режим. Поэтому что происходит? Идет газ в Европу, ответвления от газовых труб идут на всю Украину. Берется газ в обычном режиме, потом по бумагам пишется, что это реверс. Частично заходят на территорию соседних стран, оттуда трубу проложили маленькую и делают вид, что гоняют эти объемы. На самом деле их нет", - сказал президент РФ.

По его словам, если не будет транзита российского газа в Европу, "тогда не будет газоснабжения Украины".

"Это такой серьезный вопрос, а они валяют дурака там все, занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы", - подчеркнул Путин.