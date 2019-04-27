У Дніпрі спалили авто головреда газети

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Субота, 27 квітня 2019, 13:33

У Дніпрі в суботу спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Пісоцького.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що цей підпал продовжує серію залякувань вогнем журналістів у Дніпропетровській області.

 
Фото Дніпропетровської організації НСЖУ

"Свого часу підпалили автомобіль теж головного редактора "Зорі" (на той час) Ксенії Зайцевої. У Кам‘янському згоріло авто відомого журналіста і редактора Сергія Гузя. Так само у Кам‘янському вигоріла редакція місцевого видання "Событие". Жодна з попередніх справ підпалів журналістського майна належно не розслідувана! Відповідно, безкарність призводить до нових атак і залякувань", - написав Томіленко.

Дніпропетровська обласна організація НСЖУ повідомила, що автомобіль Пісоцького згорів ущент і закликала правоохоронні органи ретельно та якомога швидше розслідувати підпал.

Як повідомляє поліція Дніпропетровщини, за фактом пошкодження автомобіля у м. Дніпро відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна).

 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

"Інформація про загорання автомобілю "Volvo" в Шевченківському районі міста надійшла до поліції 27 квітня близько 03:30", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

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Теми: Дніпро ЗМІ
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