Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Днепре сожгли авто главреда газеты

Суббота, 27 апреля 2019, 13:33
В Днепре сожгли авто главреда газеты
Фото полиции

В Днепре в субботу сожгли автомобиль главного редактора газеты "Заря" Владимира Песоцкого.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что этот поджог продолжает серию запугиваний огнем журналистов в Днепропетровской области.

 
Фото Днепропетровской организации НСЖУ

"В свое время подожгли автомобиль тоже главного редактора "Зари" (в то время) Ксении Зайцевой. В Каменском сгорело авто известного журналиста и редактора Сергея Гузя. Так же в Каменском выгорела редакция местного издания "Событие". Ни одно из предыдущих дел поджогов журналистского имущества должным образом не расследовано! Соответственно, безнаказанность приводит к новым атакам и запугиваниям", - написал Томиленко.

Днепропетровская областная организация НСЖУ сообщила, что автомобиль Писоцкого сгорел дотла и призвала правоохранительные органы тщательно и как можно быстрее расследовать поджог.

Как сообщает полиция Днепропетровской области, по факту повреждения автомобиля в г. Днепр открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

"Информация о возгорании автомобиля "Volvo" в Шевченковском районе города поступила в полицию 27 апреля около 3:30", - говорится в сообщении.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДнепрСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Днепр
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС
СБУ задержала "правую руку" миллиардера РФ, который вывозил из Украины титан для "Калибров"
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: