В Днепре сожгли авто главреда газеты

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Суббота, 27 апреля 2019, 13:33

В Днепре в субботу сожгли автомобиль главного редактора газеты "Заря" Владимира Песоцкого.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что этот поджог продолжает серию запугиваний огнем журналистов в Днепропетровской области.

 
Фото Днепропетровской организации НСЖУ

"В свое время подожгли автомобиль тоже главного редактора "Зари" (в то время) Ксении Зайцевой. В Каменском сгорело авто известного журналиста и редактора Сергея Гузя. Так же в Каменском выгорела редакция местного издания "Событие". Ни одно из предыдущих дел поджогов журналистского имущества должным образом не расследовано! Соответственно, безнаказанность приводит к новым атакам и запугиваниям", - написал Томиленко.

Днепропетровская областная организация НСЖУ сообщила, что автомобиль Писоцкого сгорел дотла и призвала правоохранительные органы тщательно и как можно быстрее расследовать поджог.

Как сообщает полиция Днепропетровской области, по факту повреждения автомобиля в г. Днепр открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

"Информация о возгорании автомобиля "Volvo" в Шевченковском районе города поступила в полицию 27 апреля около 3:30", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: Днепр СМИ
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