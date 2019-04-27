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Філарет: Ми незадоволені статусом митрополії

Субота, 27 квітня 2019, 15:57

Православна церква України незадоволена статусом митрополії й сподівається, що колись світове православ'я визнає українську церкву патріархатом.

Про це заявив почесний патріарх ПЦУ Філарет в інтерв'ю Радіо Свобода.

"ПЦУ є офіційно визнана Вселенським патріархом. Але в Україні існує Київський патріархат. Тому що ми незадоволені статусом митрополії. Ми понад 25 років існуємо як патріархат. І народ обирав патріархів", - сказав він.

"І тому для України ми є патріархат. А для зовнішнього світу, тобто для православного світу, ми є Київська митрополія. Але віримо, що прийде час, коли все православ’я визнає українську церкву не митрополією, а патріархатом", - зазначив Філарет.

За його словами, це може статися, коли все українське православ'я буде об'єднано в одну церкву.

Разом з тим, Філарет вважає, що прийде час, коли всі православні церкви, в тому числі й російська, визнають Православну церкву України.

"Ми переконані, що прийде час, коли всі церкви, у тому числі і російська, визнають українську церкву. Чому визнають? А тому, що вона велика, майже рівна буде Московському патріархату, і не визнавати таку церкву – неможливо", - сказав він.

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Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.

Українська правда

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Теми: ФіларетПравославна Церква Українитомос
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