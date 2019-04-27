Филарет: Мы недовольны статусом митрополии

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Суббота, 27 апреля 2019, 15:57

Православная церковь Украины недовольна статусом митрополии и надеется, что когда-то мировое православие признает украинскую церковь патриархатом.

Об этом заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет в интервью Радио Свобода.

"ПЦУ официально признана Вселенским патриархом. Но в Украине существует Киевский патриархат. Потому что мы недовольны статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ избирал патриархов", - сказал он.

"И поэтому для Украины мы патриархат. А для внешнего мира, то есть для православного мира, мы Киевская митрополия. Но верим, что придет время, когда все православие признает украинскую церковь не митрополией, а патриархатом", - отметил Филарет.

По его словам, это может произойти, когда все украинское православие будет объединено в одну церковь.

Вместе с тем, Филарет считает, что придет время, когда все православные церкви, в том числе и русская, признают Православную церковь Украины.

"Мы убеждены, что придет время, когда все церкви, в том числе и русская, признают украинскую церковь. Почему признают? А потому, что она большая, почти равная будет Московскому патриархату, и не признавать такую ​​церковь - невозможно", - сказал он.

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Напоминаем:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные парафии переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалииУкраинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.

Украинская правда

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Темы: Филарет Православная Церковь Украины томос
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