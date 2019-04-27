Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Филарет: Мы недовольны статусом митрополии

Суббота, 27 апреля 2019, 15:57

Православная церковь Украины недовольна статусом митрополии и надеется, что когда-то мировое православие признает украинскую церковь патриархатом.

Об этом заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет в интервью Радио Свобода.

"ПЦУ официально признана Вселенским патриархом. Но в Украине существует Киевский патриархат. Потому что мы недовольны статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ избирал патриархов", - сказал он.

"И поэтому для Украины мы патриархат. А для внешнего мира, то есть для православного мира, мы Киевская митрополия. Но верим, что придет время, когда все православие признает украинскую церковь не митрополией, а патриархатом", - отметил Филарет.

По его словам, это может произойти, когда все украинское православие будет объединено в одну церковь.

Вместе с тем, Филарет считает, что придет время, когда все православные церкви, в том числе и русская, признают Православную церковь Украины.

"Мы убеждены, что придет время, когда все церкви, в том числе и русская, признают украинскую церковь. Почему признают? А потому, что она большая, почти равная будет Московскому патриархату, и не признавать такую ​​церковь - невозможно", - сказал он.

Читайте также: Митрополит Киевский Епифаний. Как в Украине появилась автокефальная Церковь

Напоминаем:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные парафии переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалииУкраинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.

Украинская правда
Темы: ФиларетПравославная Церковь Украинытомос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Филарет
Патриарх Филарет оправился от COVID – церковь
У патриарха Филарета воспаление легких
Патриарх Филарет заразился COVID-19
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: