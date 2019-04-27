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Безпеку на Великдень та травневі свята посилено охоронятимуть

Субота, 27 квітня 2019, 17:51

Під час Великодніх і до завершення травневих свят весь особовий склад підрозділів Нацгвардії нестиме службу у посиленому режимі.

Про це повідомили у прес-службі НГУ. 

За даними Нацгвардії, на території України за період святкових та вихідних днів до несення служби з охорони публічного порядку біля культових споруд та в інших громадських місцях, де проходитимуть заходи до свят, залучатиметься близько 4 тисяч військовослужбовців.

Як заявив у свою чергу начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, починаючи з 16:00 27 квітня особовий склад поліції Києва заступає на чергування біля культових споруд, де будуть проходити богослужіння з нагоди святкування Великодня.

"Упродовж двох днів богослужіння у Києві проходитимуть у 168 культових спорудах. Біля храмів та церков нестимуть службу понад 1500 правоохоронців, включаючи бійців Нацгвардії, також залучатимуться викладачі та курсанти Нацакадемії внутрішніх справ України.  ... Ми готові забезпечити правопорядок та попередити будь-які конфліктні ситуації і порушення", - зазначив Крищенко. 

Українська правда

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Теми: святкуванняМВСНацгвардія
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