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Безопасность на Пасху и майские праздники будут усиленно охранять

Суббота, 27 апреля 2019, 17:51

Во время Пасхальных и до завершения майских праздников весь личный состав подразделений Нацгвардии будет нести службу в усиленном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

По данным Нацгвардии, на территории Украины за период праздничных и выходных дней к службе по охране общественного порядка возле культовых сооружений и в других общественных местах, где будут проходить мероприятия по случаю праздников, будет привлечено около 4 тысяч военнослужащих.

Как заявил в свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, начиная с 16:00 27 апреля личный состав полиции Киева заступает на дежурство возле культовых сооружений, где будут проходить богослужения по случаю празднования Пасхи.

"В течение двух дней богослужения в Киеве будут проходить в 168 культовых сооружениях. Возле храмов и церквей нести службу будут более 1500 правоохранителей, включая бойцов Нацгвардии, также будут привлекаться преподаватели и курсанты Нацакадемии внутренних дел Украины. ... Мы готовы обеспечить правопорядок и предупредить любые конфликтные ситуации и нарушения", - отметил Крищенко.

Украинская правда
Темы: празднованияМВДНацгвардия
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