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В Одесі у дворі Будинку профспілок, де загинули 48 людей, збудували шашличну

Субота, 27 квітня 2019, 20:44

В Одесі у дворі Будинку профспілок, де під час пожежі у 2014 році загинули 48 людей і постраждали понад 200 осіб, побудували шашличну.

Про це повідомляє "Думская".

"На задньому дворі Будинку профспілок спорудили альтанку з цегляним мангалом. Охорона будівлі налаштована ... не надто дружелюбно і забороняє знімати "шашличну", погрожуючи фізичною розправою", - зазначає ЗМІ.

У свою чергу голова Федерації профспілок Одеської області В'ячеслав Буратинський в коментарі журналістам заявив, що не знає, хто встановив мангал, однак нічого поганого в цьому не бачить.

"Можливо, це будівельники зробили, але якщо чесно, я проблем не бачу - він нікому не заважає", - заявив Буратинський.

 
 
фото - "Думская"

Нагадаємо,

  • 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 отримали поранення, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.
  • Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаЄвромайданжертви
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