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В Одессе во дворе Дома профсоюзов, где погибли 48 человек, построили шашлычную

Суббота, 27 апреля 2019, 20:44

В Одессе во дворе Дома профсоюзов, где во время пожара в 2014 году погибли 48 человек и пострадали  более 200, построили шашлычную. 

Об этом сообщает "Думская". 

"На заднем дворе здания соорудили беседку с кирпичным мангалом. Охрана здания настроена ... не слишком дружелюбно и запрещает снимать "шашлычную", угрожая физической расправой", - отмечает СМИ. 

В свою очередь председатель Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав Буратынский в комментарии журналистам заявил, что не знает, кто установил мангал, однако ничего плохого в этом не видит.

"Возможно, это строители сделали, но если честно, я проблем не вижу - он никому не мешает", - заявил Буратынский.

 
 
фото - "Думская"

Напомним,

  • 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. 
  • Правоохранители открыли около десятка уголовных производств по различным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Темы: ОдессаЕвромайданжертвы
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