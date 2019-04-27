В Одессе во дворе Дома профсоюзов, где погибли 48 человек, построили шашлычную
Суббота, 27 апреля 2019, 20:44
В Одессе во дворе Дома профсоюзов, где во время пожара в 2014 году погибли 48 человек и пострадали более 200, построили шашлычную.
Об этом сообщает "Думская".
"На заднем дворе здания соорудили беседку с кирпичным мангалом. Охрана здания настроена ... не слишком дружелюбно и запрещает снимать "шашлычную", угрожая физической расправой", - отмечает СМИ.
В свою очередь председатель Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав Буратынский в комментарии журналистам заявил, что не знает, кто установил мангал, однако ничего плохого в этом не видит.
"Возможно, это строители сделали, но если честно, я проблем не вижу - он никому не мешает", - заявил Буратынский.
Напомним,
- 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
- Правоохранители открыли около десятка уголовных производств по различным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.