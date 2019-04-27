В Одессе во дворе Дома профсоюзов, где погибли 48 человек, построили шашлычную

2557 просмотров
Суббота, 27 апреля 2019, 20:44

В Одессе во дворе Дома профсоюзов, где во время пожара в 2014 году погибли 48 человек и пострадали  более 200, построили шашлычную. 

Об этом сообщает "Думская". 

"На заднем дворе здания соорудили беседку с кирпичным мангалом. Охрана здания настроена ... не слишком дружелюбно и запрещает снимать "шашлычную", угрожая физической расправой", - отмечает СМИ. 

В свою очередь председатель Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав Буратынский в комментарии журналистам заявил, что не знает, кто установил мангал, однако ничего плохого в этом не видит.

"Возможно, это строители сделали, но если честно, я проблем не вижу - он никому не мешает", - заявил Буратынский.

 
 
фото - "Думская"

Напомним,

  • 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. 
  • Правоохранители открыли около десятка уголовных производств по различным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Одесса Евромайдан жертвы
powered by lun.ua
Материалы по теме
Заседание по "делу Труханова" перенесли в четвертый раз 26 апреля 2019, 15:45
Труханову есть новое обвинение, но дело должен рассматривать ВАС – Холодницкий 24 апреля 2019, 16:01
В Одессе в день выборов "минировали" телеканал 21 апреля 2019, 09:39
Все новости
Главные новости
Коломойский на росТВ рассказал, как помогал Зеленскому советами
В парламенте зарегистрировали проект о ликвидации "Укроборонпрома"
Филарет: Мы прощаем Зеленского за "термос"
В Днепре сожгли авто главреда газеты
Все новости
еда

8 способов упростить любой рецепт, но не испортить блюдо

психология

10 обманов, которые родители часто говорят детям, сами этого не замечая

Лайфхаки

4 советы, которые помогут уменьшить время пользования смартфоном

Поиск по сайту
Архив
Весь архів