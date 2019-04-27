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На Великдень Україну накриють грози, у горах - небезпека лавин

Субота, 27 квітня 2019, 21:56
На Великдень Україну накриють грози, у горах - небезпека лавин

28 квітня на Закарпатті та Прикарпатті очікуються значні дощі, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. 

Дощі з грозами також очікуються у північних, частині центральних та східних регіонах України. Вдень на заході - від +13 до +19 градусів, у решті регіонів - до 23 градусів тепла. Вночі у західних та північних регіонах до 12 градусів тепла, у центрі, на сході та на півдні України +7...+10.

Також, за прогнозами синоптиків, у зв'язку з потеплінням та очікуваними дощами,  до  29 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека 3 рівня. 

Як зазначає синоптик Наталія Діденко, з понеділка, 29 квітня, у Києві очікується різке похолодання.  

Українська правда
Теми: погода
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