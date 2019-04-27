На Пасху Украину накроют грозы, в горах - опасность лавин

28 апреля на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются значительные дожди, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Дожди с грозами также ожидаются в северных, части центральных и восточных регионах Украины. Днем на западе - от +13 до +19 градусов, в остальных областях до 23 градусов тепла. Ночью в западных и северных регионах до 12 градусов тепла, в центре, на востоке и юге Украины +7...+10.

Также, по прогнозами синоптиков, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, до 29 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Как отмечает синоптик Наталия Диденко, с понедельника, 29 апреля, в Киеве ожидается резкое похолодание.