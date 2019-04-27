SpaceX перенесла запуск Dragon до МКС на 1 травня

Запуск космічного корабля Dragon компанії SpaceX перенесено на 1 травня.

Про це йдеться у повідомленні SpaceX у Твіттері компанії.

За даними SpaceX, перед запуском ракети Falcon 9, яка готується до пуску, завершили статичні вогневі випробування.

Static fire test of Falcon 9 complete—targeting May 1 launch from Pad 40 in Florida for Dragon’s seventeenth mission to the @Space_Station — SpaceX (@SpaceX) 27 квітня 2019 р.

Старт сімнадцятої місії Dragon заплановано на базі ВПС США у Флориді. Раніше планувалося, що запуск корабля, призначеного для екіпажу Міжнародної космічної станції, буде здійснено 30 квітня.