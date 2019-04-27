SpaceX перенесла запуск Dragon до МКС на 1 травня

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Субота, 27 квітня 2019, 22:29

Запуск космічного корабля Dragon компанії SpaceX перенесено на 1 травня.

Про це йдеться у повідомленні SpaceX у Твіттері компанії. 

За даними SpaceX, перед запуском ракети Falcon 9, яка готується до пуску, завершили статичні вогневі випробування. 

Старт сімнадцятої місії Dragon заплановано на базі ВПС США у Флориді. Раніше планувалося, що запуск корабля, призначеного для екіпажу Міжнародної космічної станції, буде здійснено 30 квітня.

Українська правда

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Теми: космос Ілон Маск США
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