SpaceX перенесла запуск Dragon на МКС на 1 мая

Запуск космического корабля Dragon компании SpaceX перенесен на 1 мая.

Об этом говорится в сообщении SpaceX в Твиттере компании.

По данным SpaceX, перед запуском ракеты Falcon 9, которая готовится к пуску, завершили статические огневые испытания.

Static fire test of Falcon 9 complete—targeting May 1 launch from Pad 40 in Florida for Dragon’s seventeenth mission to the @Space_Station