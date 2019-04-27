Військовослужбовець загинув від вибуху на Миколаївщині
У Миколаївській області внаслідок вибуху у житловому будинку загинув військовослужбовець
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані облуправління Нацполіції.
За даними правоохоронців, повідомлення про вибух в одному з житлових будинків Вознесенська надішло 27 квітня близько 17:30.
"В результаті вибуху смертельно травмований господар - 55-річний військовослужбовець", - зазначили у поліції.
На тілі загиблого виявлено тілесні ушкодження, характерні для отримання при спрацьовуванні вибухового пристрою. Вибухотехніки вилучили і направили на відповідне дослідження осколкові уламки, ймовірно, від гранати Ф-1.
Тіло загиблого направлено на проведення судмедекспертизи. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ознаками ч.1 ст.115 КК "Умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок", слідчі дії тривають.