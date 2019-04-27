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Військовослужбовець загинув від вибуху на Миколаївщині

Субота, 27 квітня 2019, 22:53

У Миколаївській області внаслідок вибуху у житловому будинку загинув військовослужбовець

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані облуправління Нацполіції. 

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух в одному з житлових будинків Вознесенська надішло 27 квітня близько 17:30.

"В результаті вибуху смертельно травмований господар - 55-річний військовослужбовець", - зазначили у поліції. 

На тілі загиблого виявлено тілесні ушкодження, характерні для отримання при спрацьовуванні вибухового пристрою. Вибухотехніки вилучили і направили на відповідне дослідження осколкові уламки, ймовірно, від гранати Ф-1.

Тіло загиблого направлено на проведення судмедекспертизи. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ознаками ч.1 ст.115 КК "Умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок", слідчі дії тривають. 

Теми: Миколаївська областьполіція
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