Военнослужащий погиб от взрыва на Николаевщине

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Суббота, 27 апреля 2019, 22:53

В Николаевской области в результате взрыва в жилом доме погиб военнослужащий

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные облуправления Нацполиции.

По данным правоохранителей, сообщение о взрыве в одном из жилых домов Вознесенская поступило 27 апреля около 17:30.

"В результате взрыва смертельно травмирован хозяин - 55-летний военнослужащий", - отметили в полиции.

На теле погибшего обнаружены телесные повреждения, характерные для получения при срабатывании взрывного устройства. Взрывотехники изъяли и направили на соответствующее исследование осколочные обломки, вероятно, от гранаты Ф-1.

Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу. Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч.1 ст.115 УК "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай", следственные действия продолжаются.

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Темы: Николаевская область полиция
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