Заступник секретаря РНБО: Росія не зацікавлена у сильній Україні

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Неділя, 28 квітня 2019, 01:35

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Сергій Кривонос заявив, що Росії "категорично невигідно повертати території і закінчувати війну, яка, за їх планом, має тривати якомога довше".

Про це він сказав в ефірі програми "Рандеву" на "5 каналі", передає прес-служба РНБО.

"Якщо розглянути перспективу, РФ не зацікавлена у сильній Україні. Мета військового керівництва Росії полягає у тому, щоб повернути статус наддержави.

Для цього їм необхідно повернути у лоно колишньої Російської імперії, а зараз імперії Путіна, 40 мільйонів слов'ян", - підкреслив Кривонос.

Українська правда

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Теми: РНБО Україна Росія
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