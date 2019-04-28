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Заместитель секретаря СНБО: Россия не заинтересована в сильной Украине

Воскресенье, 28 апреля 2019, 01:35

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что России "категорически невыгодно возвращать территории и заканчивать войну, которая, по их плану, должна продолжаться как можно дольше".

Об этом он сказал в эфире программы "Рандеву" на "5 канале", передает пресс-служба СНБО.

"Если рассмотреть перспективу, РФ не заинтересована в сильной Украине. Цель военного руководства России заключается в том, чтобы вернуть статус сверхдержавы.

Для этого им необходимо вернуть в лоно бывшей Российской империи, а сейчас империи Путина, 40 миллионов славян", - подчеркнул Кривонос.

Украинская правда
Темы: СНБОУкраинаРосcия
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