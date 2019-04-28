Заместитель секретаря СНБО: Россия не заинтересована в сильной Украине
161 просмотр
Воскресенье, 28 апреля 2019, 01:35
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что России "категорически невыгодно возвращать территории и заканчивать войну, которая, по их плану, должна продолжаться как можно дольше".
Об этом он сказал в эфире программы "Рандеву" на "5 канале", передает пресс-служба СНБО.
"Если рассмотреть перспективу, РФ не заинтересована в сильной Украине. Цель военного руководства России заключается в том, чтобы вернуть статус сверхдержавы.
Для этого им необходимо вернуть в лоно бывшей Российской империи, а сейчас империи Путина, 40 миллионов славян", - подчеркнул Кривонос.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"