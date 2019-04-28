Маск погодився узгоджувати з юристами твіти про Tesla

Засновник Tesla Ілон Маск уклав угоду з комісією з цінних паперів США, щоб урегулювати спір про записи у Twitter.

Про це повідомляє Reuters.

Якщо угоду схвалить суд, Маск буде показувати юристам усі свої твіти про фінанси компанії та на інші теми, пов'язані з Tesla.

Це пов'язано з минулорічним твітом Маска, який вплинув на вартість акцій Tesla.

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