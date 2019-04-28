Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Маск погодився узгоджувати з юристами твіти про Tesla

Неділя, 28 квітня 2019, 03:12

Засновник Tesla Ілон Маск уклав угоду з комісією з цінних паперів США, щоб урегулювати спір про записи у Twitter.

Про це повідомляє Reuters.

Якщо угоду схвалить суд, Маск буде показувати юристам усі свої твіти про фінанси компанії та на інші теми, пов'язані з Tesla.

Це пов'язано з минулорічним твітом Маска, який вплинув на вартість акцій Tesla.

Нагадаємо:

  • Комісія з цінних паперів США (SEC) звинуватила засновника Tesla Ілона Маска в шахрайстві - регулятори стверджували, що він ввів інвесторів в оману, коли повідомив про можливе виведення компанії з біржі і заявив про підтримку викупу акцій з боку інвестора, якого він знайшов.
  • Претензії комісії пов'язані з твітами Маска від 7 серпня, коли він заявив про готовність викупити акції компанії з ринку по 420 доларів.
  • Маск уклав з комісією мирову угоду, в рамках якої він не зможе обіймати посаду голови ради директорів компанії протягом трьох років. Також він заплатить 20 млн доларів штрафу.
  • Бізнесмен залишається виконавчим директором компанії, але пішов з поста голови ради директорів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАсоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
10:22
Тріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Суд постановив, щоб Дубінський швидше знайомився зі справою про службове підроблення
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
Усі новини...
Реклама: