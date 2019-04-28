Маск погодився узгоджувати з юристами твіти про Tesla
Засновник Tesla Ілон Маск уклав угоду з комісією з цінних паперів США, щоб урегулювати спір про записи у Twitter.
Про це повідомляє Reuters.
Якщо угоду схвалить суд, Маск буде показувати юристам усі свої твіти про фінанси компанії та на інші теми, пов'язані з Tesla.
Це пов'язано з минулорічним твітом Маска, який вплинув на вартість акцій Tesla.
Нагадаємо:
- Комісія з цінних паперів США (SEC) звинуватила засновника Tesla Ілона Маска в шахрайстві - регулятори стверджували, що він ввів інвесторів в оману, коли повідомив про можливе виведення компанії з біржі і заявив про підтримку викупу акцій з боку інвестора, якого він знайшов.
- Претензії комісії пов'язані з твітами Маска від 7 серпня, коли він заявив про готовність викупити акції компанії з ринку по 420 доларів.
- Маск уклав з комісією мирову угоду, в рамках якої він не зможе обіймати посаду голови ради директорів компанії протягом трьох років. Також він заплатить 20 млн доларів штрафу.
- Бізнесмен залишається виконавчим директором компанії, але пішов з поста голови ради директорів.
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