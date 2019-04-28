Маск согласился согласовывать с юристами твиты о Tesla

Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.

Об этом сообщает Reuters.

Если соглашение одобрит суд, Маск будет показывать юристам все свои твиты о финансах компании и на другие темы, связанные с Tesla.

Это связано с прошлогодним твитом Маска, который повлиял на стоимость акций Tesla.

Напомним: