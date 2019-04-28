Маск согласился согласовывать с юристами твиты о Tesla

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Воскресенье, 28 апреля 2019, 03:12

Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.

Об этом сообщает Reuters.

Если соглашение одобрит суд, Маск будет показывать юристам все свои твиты о финансах компании и на другие темы, связанные с Tesla.

Это связано с прошлогодним твитом Маска, который повлиял на стоимость акций Tesla.

Напомним:

  • Комиссия по ценным бумагам США (SEC) обвинила основателя Tesla Илона Маска в мошенничестве - регуляторы утверждали, что он ввел инвесторов в заблуждение, когда сообщил о возможном выводе компании с биржи и заявил о поддержке выкупа акций со стороны инвестора, которого он нашел.
  • Претензии комиссии связанны с твитами Маска от 7 августа, когда он заявил о готовности выкупить акции компании с рынка по 420 долларов.
  • Маск заключил мировое соглашение с комисией, в рамках которого он не сможет занимать пост главы совета директоров компании в течение трех лет. Также он заплатит 20 млн долларов штрафа.
  • Бизнесмен остается исполнительным директором компании, но ушел с поста главы совета директоров.

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Темы: США соцсети
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