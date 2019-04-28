ФБР: Росія кидає серйозний виклик контррозвідці США

Директор Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Крістофер Рей заявив, що втручання Кремля у виборчий процес США є серйозною політичною загрозою і викликом для контррозвідки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Директор ФБР підкреслив, що Кремль, враховуючи присутність російських шпигунів у США та історію операцій з політичного впливу, продовжить адаптувати та вдосконалювати свою тактику.

Водночас газета The New York Times пише, що високопоставлені чиновники в адміністрації намагаються блокувати, протистояти і послаблювати операції розвідки РФ, але вони, тим не менш, скаржаться на відсутність координації на високому рівні.

Видання зазначає, що президент США Трамп приділяє мало уваги попередженням про втручання РФ, оскільки сприймає будь-яку дискусію на цю тему посяганням на законність його перемоги у президентських виборах 2016 року.