ФБР: Россия бросает серьезный вызов контрразведке США

Директор Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Кристофер Рэй заявил, что вмешательство Кремля в избирательный процесс США является серьезной политической угрозой и вызовом для контрразведки.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Директор ФБР подчеркнул, что Кремль, учитывая присутствие российских шпионов в США и историю операций с политического влияния, продолжит адаптировать и совершенствовать свою тактику.

В то же время газета The New York Times пишет, что высокопоставленные чиновники в администрации пытаются блокировать, противостоять и ослаблять операции разведки РФ, но они, тем не менее, жалуются на отсутствие координации на высоком уровне.

Издание отмечает, что президент США Трамп уделяет мало внимания предупреждениям о вмешательстве РФ, поскольку воспринимает любую дискуссию на эту тему посягательством на законность его победы в президентских выборах 2016 года.