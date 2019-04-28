Пентагон планує направити на кордон із Мексикою ще 300 військових

Міноборони США має намір додатково направити на південний кордон із Мексикою близько 300 військовослужбовців, їм буде дозволено контактувати з мігрантами.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що до складу цього контингенту увійдуть близько ста військових кухарів, які будуть роздавати їжу мігрантам, а також водії.

У квітні президент США Дональд Трамп заявив, що планує перекинути підкріплення на кордон з Мексикою. Глава Білого дому направив війська на кордон у 2018 році, щоб надати допомогу прикордонним службам і поліції.

Наразі близько 5 тисяч військовослужбовців Збройних сил США і Нацгвардії перебувають на кордоні з Мексикою.

"Законодавство США передбачає, що без дозволу Конгресу військових не можна залучати до роботи цивільних правоохоронних органів на території Сполучених Штатів. Але військовослужбовці можуть надавати підтримку правоохоронним органам, у тому числі агентам прикордонної служби", - пише "Голос Америки".