Пентагон планирует направить на границу с Мексикой еще 300 военных

Минобороны США намерено дополнительно направить на южную границу с Мексикой около 300 военнослужащих, им будет разрешено контактировать с мигрантами.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что в состав этого контингента войдут около ста военных поваров, которые будут раздавать еду мигрантам, а также водители.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что планирует перебросить подкрепления на границу с Мексикой. Глава Белого дома направил войска на границу в 2018 году, чтобы оказать помощь пограничным службам и полиции.

В настоящее время около 5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил США и Нацгвардии находятся на границе с Мексикой.

"Законодательство США предусматривает, что без разрешения Конгресса военных нельзя привлекать к работе гражданских правоохранительных органов на территории Соединенных Штатов. Но военнослужащие могут оказывать поддержку правоохранительным органам, в том числе агентам пограничной службы", - пишет "Голос Америки".