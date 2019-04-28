Пентагон планирует направить на границу с Мексикой еще 300 военных

33 просмотра
Воскресенье, 28 апреля 2019, 06:10

Минобороны США намерено дополнительно направить на южную границу с Мексикой около 300 военнослужащих, им будет разрешено контактировать с мигрантами.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что в состав этого контингента войдут около ста военных поваров, которые будут раздавать еду мигрантам, а также водители.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что планирует перебросить подкрепления на границу с Мексикой. Глава Белого дома направил войска на границу в 2018 году, чтобы оказать помощь пограничным службам и полиции.

В настоящее время около 5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил США и Нацгвардии находятся на границе с Мексикой.

"Законодательство США предусматривает, что без разрешения Конгресса военных нельзя привлекать к работе гражданских правоохранительных органов на территории Соединенных Штатов. Но военнослужащие могут оказывать поддержку правоохранительным органам, в том числе агентам пограничной службы", - пишет "Голос Америки".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Мексика граница
powered by lun.ua
Материалы по теме
ФБР: Россия бросает серьезный вызов контрразведке США 28 апреля 2019, 04:05
Маск согласился согласовывать с юристами твиты о Tesla 28 апреля 2019, 03:12
Путин прокомментировал приговор российской шпионке Бутиной 28 апреля 2019, 02:12
Все новости
Главные новости
Зеленский готов обсуждать новые условия сосуществования Украины и РФ
Зеленский ответил Путину на "паспортную оккупацию"
На Пасху Украину накроют грозы, в горах - опасность лавин
Кремль продолжает пытать украинских политзаключенных - Климкин
Все новости
ted

Почему у людей разный цвет кожи?

психология

13 токсичных мыслей, от которых стоит избавиться

Лайфхаки

4 советы, которые помогут уменьшить время пользования смартфоном

Поиск по сайту
Архив
Весь архів