Папа Франциск пожертвував $500 тисяч на допомогу мігрантам у Мексиці

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Неділя, 28 квітня 2019, 07:15

Папа Римський Франциск пожертвував 500 тисяч доларів на допомогу мігрантам у Мексиці. Ці кошти використають для житла, продовольства та інших потреб для мігрантів Центральної Америки.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що кошти будуть розподілені на 27 проектів у 16 мексиканських єпархіях та общинах.

"Чоловіки і жінки, часто з маленькими дітьми, тікають від бідності і насильства, сподіваючись на краще майбутнє в Сполучених Штатах. Проте, американський кордон залишається закритим для них.

Близько 75 тисяч мігрантів з Гондурасу, Сальвадору і Гватемали, які прибули до Мексики у караванах, не можуть потрапити до Сполучених Штатів та перебувають без дому або засобів до існування", - йдеться у заяві Ватикану.

Раніше Папа Франциск висловився проти урядів з жорсткою імміграційною політикою і прикордонними стінами - він заявив, що "уряди, які будують стіни, сіють страх і розділяють людей".

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Теми: міграція Мексика
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