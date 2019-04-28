Папа Франциск пожертвовал $500 тысяч на помощь мигрантам в Мексике

Папа Римский Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь мигрантам в Мексике. Эти средства используют для жилья, продовольствия и других потребностей для мигрантов Центральной Америки.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что средства будут распределены на 27 проектов в 16 мексиканских епархиях и общинах.

"Мужчины и женщины, часто с маленькими детьми, бегут от бедности и насилия, надеясь на лучшее будущее в Соединенных Штатах. Однако, американская граница остается закрытым для них.

Около 75 тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, которые прибыли в Мексику в караванах, не могут попасть в США и находятся без дома или средств к существованию", - говорится в заявлении Ватикана.

Ранее Папа Франциск высказался против правительств с жесткой иммиграционной политикой и пограничными стенами - он заявил, что "правительства, которые строят стены, сеют страх и разделяют людей".