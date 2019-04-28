Папа Франциск пожертвовал $500 тысяч на помощь мигрантам в Мексике

162 просмотра
Воскресенье, 28 апреля 2019, 07:15

Папа Римский Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь мигрантам в Мексике. Эти средства используют для жилья, продовольствия и других потребностей для мигрантов Центральной Америки.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что средства будут распределены на 27 проектов в 16 мексиканских епархиях и общинах.

"Мужчины и женщины, часто с маленькими детьми, бегут от бедности и насилия, надеясь на лучшее будущее в Соединенных Штатах. Однако, американская граница остается закрытым для них.

Около 75 тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, которые прибыли в Мексику в караванах, не могут попасть в США и находятся без дома или средств к существованию", - говорится в заявлении Ватикана.

Ранее Папа Франциск высказался против правительств с жесткой иммиграционной политикой и пограничными стенами - он заявил, что "правительства, которые строят стены, сеют страх и разделяют людей".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: миграция Мексика
powered by lun.ua
Материалы по теме
В Белом доме подтвердили планы Трампа отправлять нелегалов в "городов-убежища" 15 апреля 2019, 01:56
Мигранты в Средиземном море захватили судно, которое их спасло 28 марта 2019, 04:14
От РФ в Германию: накрыли мощный канал нелегальной миграции в ЕС 15 марта 2019, 12:16
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики били из минометов, ПТРК и гранатометов, есть раненые
Зеленский готов обсуждать новые условия сосуществования Украины и РФ
Зеленский ответил Путину на "паспортную оккупацию"
На Пасху Украину накроют грозы, в горах - опасность лавин
Все новости
Опыт

История киевлянки, что заглянула в глаза своему страху

здоровье

8 советов, как не навредить себе пасхальными яйцами

Опыт

История успеха территориальной общины

Поиск по сайту
Архив
Весь архів