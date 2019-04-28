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У Бундестагу представлять нові ініціативи щодо Донбасу

Неділя, 28 квітня 2019, 12:12
У Бундестагу представлять нові ініціативи щодо Донбасу

Парламентська група фракції Партії вільних демократів у німецькому Бундестагу одноголосно приняла проект нової стратегії щодо деескалації на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild, документ, що має назву "Мир в Україні потребує нового імпульсу" через два тижні буде представлено у Бундестагу.

За даними Bild, документ складається з 12 пунктів. Видання публікує ключові тези цієї стратегії.

Зокрема, уряд Німеччини має скласти додатковий план дій щодо виконання Мінських угод, який буде містити обов'язкові сроки щодо виконання окремих кроків, включаючи стимули за їхнє виконання та покарання за відмову. 

Також пропонується сприяти "новому або додатковому цивільно-поліцейському компоненту місії ООН, який в першу чергу візьме на себе суверенні завдання у співпраці з місцевими органами безпеки України".

Одночасно штат EUAM Ukraine (цивільної місії Європейського Союзу для реформування українського сектору безпеки) має бути суттєво збільшений, що має сприяти тому, що "сили безпеки стануть стримуючим ефектом проти зовнішньої агресії".

У Раді Безпеки ООН уряд Німеччини повинен розробити мирний план, який передбачатиме виведення всіх бойових частин від лінії зіткнення, а також розпуск "урядів" у самопроголошених "народних республіках".

Тимчасовий контроль за територіями ОРДЛО має відійти тимчасовій цивільній адміністрації із мандатом ООН, яка буде готувати вільні незалежні вибори.

"Федеральний уряд повинен діяти рішуче і продовжувати надавати Україні всебічну та активну підтримку.. Уряд має визнати політичні реалії і прийняти наш додатковий план дій як можливість виходу з глухого кута",- йдеться у документі.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаДонбас
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