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В Бундестаге представят новые инициативы по Донбассу

Воскресенье, 28 апреля 2019, 12:12
В Бундестаге представят новые инициативы по Донбассу

Парламентская группа фракции Партии свободных демократов в немецком Бундестаге единогласно приняла проект новой стратегии по деэскалации на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild, документ под названием "Мир в Украине нуждается в новом импульсе" через две недели будут представлен в Бундестаге.

По данным Bild, документ состоит из 12 пунктов. Издание публикует ключевые тезисы этой стратегии.

В частности, правительство Германии долдно составить дополнительный план действий по выполнению минских соглашений, который будет содержать обязательные сроки выполнения, включая стимулы для исполненя отдельных шагов, а также возможные санкции в случае отказа.

Также предлагается содействовать "новому или дополнительному гражданско-полицейскому компоненту миссии ООН, который в первую очередь возьмет на себя суверенные задачи в сотрудничестве с местными органами безопасности Украины".

Одновременно штат EUAM Ukraine (гражданской миссии Европейского Союза для реформирования украинского сектора безопасности) должно быть существенно увеличен, что должно способствовать тому, что "силы безопасности станут сдерживающим эффектом против внешней агрессии".

В Совете Безопасности ООН правительство Германии должен разработать мирный план, предусматривающий вывод всех боевых частей от линии соприкосновения, а также роспуск "правительств" в самопровозглашенных "народных республиках".

Временный контроль за территориями ОРДЛО должна отойти временной гражданской администрации с мандатом ООН, будет готовить свободные независимые выборы.

"Федеральное правительство должно действовать решительно и продолжать оказывать Украине всестороннюю и активную поддержку... Правительство должно признать политические реалии и принять наш дополнительный план действий как возможность выхода из тупика", - говорится в документе.

Темы: ГерманияДонбасс
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