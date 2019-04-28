Зеленський привітав українців з Великоднем двома мовами
Переможець президентських виборів Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем українською та російською мовами.
У його вітальному пості в Facebook деякі абзаци написані українською, а деякі – російською.
"Нехай Господь оберігає Нас всіх, наших дітей і Україну, і благословить її на процвітання", - пише Зеленський українською.
"Зі світлим святом усіх українців, в усіх куточках Планети, де б вони не перебували! І всіх наших громадян - на Заході, Сході, Півдні, Півночі і в Центрі!", - продовжив він російською.
Після цього, знову українською, Зеленський привітав "тих, завдяки кому ми маємо можливість сьогодні святкувати – це наші Воїни та Захисники".
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