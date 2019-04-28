Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський привітав українців з Великоднем двома мовами

Неділя, 28 квітня 2019, 12:36

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем українською та російською мовами.

У його вітальному пості в Facebook деякі абзаци написані українською, а деякі – російською.

"Нехай Господь оберігає Нас всіх, наших дітей і Україну, і благословить її на процвітання", - пише Зеленський українською.

"Зі світлим святом усіх українців, в усіх куточках Планети, де б вони не перебували! І всіх наших громадян - на Заході, Сході, Півдні, Півночі і в Центрі!", - продовжив він російською.

Після цього, знову українською, Зеленський привітав "тих, завдяки кому ми маємо можливість сьогодні святкувати – це наші Воїни та Захисники".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Останні новини
10:22
Тріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Суд постановив, щоб Дубінський швидше знайомився зі справою про службове підроблення
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
Усі новини...
Реклама: