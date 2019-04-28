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Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках

Воскресенье, 28 апреля 2019, 12:36

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на украинском и русском языках.

В его приветственном посте в Facebook некоторые абзацы написаны на украинском, а некоторые - на русском.

"Пусть Господь хранит Нас всех, наших детей и Украину, и благословит ее на процветание", - пишет Зеленский по-украински.

"Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они ни находились! И всех наших граждан - на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!", - продолжил он по-русски.

После этого, опять по-украински, Зеленский поздравил "тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать - это наши Воины и Защитники".

Украинская правда

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Темы: Зеленский
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