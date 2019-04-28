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В Україні призупинили видачу біометричних документів: "технічна перерва"

Неділя, 28 квітня 2019, 16:38
В Україні призупинили видачу біометричних документів: технічна перерва

До 2 травня усі центри "Паспортний сервіс", які оформлюють та видають біометричні документи, призупинили роботу з технічних причин. 

Про це повідомили у держпідприємстві "Документ". 

Зазначається, що оформлення та видачу закордонних паспортів, ID-карток, посвідок на тимчасове та постійне проживання призупинено з 17:00 27 квітня, триватиме технічне обслуговування до 8:00 2 травня. 

"В цей період будуть проведені регламентні роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби", - повідомили у "Документі". 

При цьому оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання триватиме у штатному режимі. 

Українська правда

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Теми: Міграційна службапаспорт
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