Выдачу биометрических документов приостановили: "технический перерыв"
Воскресенье, 28 апреля 2019, 16:38
До 2 мая все центры "Паспортный сервис", которые оформляют и выдают биометрические документы, приостановили работу по техническим причинам.
Об этом сообщили в госпредприятии "Документ".
Отмечается, что оформление и выдача загранпаспортов, ID-карт, вида на временное и постоянное проживание приостановлены с 17:00 27 апреля, продлится техническое обслуживание до 8:00 2 мая.
"В этот период будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы", - сообщили в "Документе".
При этом оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будет проводиться в штатном режиме.
Украинская правда