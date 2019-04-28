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Выдачу биометрических документов приостановили: "технический перерыв"

Воскресенье, 28 апреля 2019, 16:38
Выдачу биометрических документов приостановили: технический перерыв

До 2 мая все центры "Паспортный сервис", которые оформляют и выдают биометрические документы, приостановили работу по техническим причинам.

Об этом сообщили в госпредприятии "Документ".

Отмечается, что оформление и выдача загранпаспортов, ID-карт, вида на временное и постоянное проживание приостановлены с 17:00 27 апреля, продлится техническое обслуживание до 8:00 2 мая.

"В этот период будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы", - сообщили в "Документе".

При этом оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будет проводиться в штатном режиме.

Украинская правда
Темы: Миграционная службапаспорт
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