Під час виборів в Індонезії померли 272 працівника виборчих комісій

17982 перегляди
Неділя, 28 квітня 2019, 17:11

Під час виборів та підрахунку голосів в Індонезії через перевтому померли 272 співробітники виборчих комісій, ще 1878 осіб перебувають в лікарнях.

Як повідомляє DW, про це 28 квітня заявив речник місцевої Центральної виборчої комісії.

Міністерство охорони здоров'я Індонезії закликало МЕДзаклади надавати максимальну допомогу хворим працівникам комісій, а міністерство фінансів працює над виділенням компенсацій родинам померлих.

ЦВК країни потрапила під вогонь критики через загибель співробітників.

Вибори, які відбулися 17 квітня, вважаються "найскладнішими в світі": вони пройшли мирно, але були дуже масовими, участь у них взяли 80% зі 193 мільйонів виборців, які одночасно обирали президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також членів регіональних і місцевих законодавчих органів.

Кожен з виборців мав заповнити по 5 бюлетенів, голосування відбувалося на 800 тис. виборчих дільниць. Співробітники виборчих комісій мали підраховувати голоси в бюлетенях вручну.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Індонезія вибори жертви
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Повінь в Індонезії: більше 40 загиблих 17 березня 2019, 06:23
15 людей загинули в результаті зсуву ґрунту в Індонезії 2 січня 2019, 09:00
Кількість загиблих в Індонезії зростає 25 грудня 2018, 10:10
Усі новини
Головні новини
Політв’язень Бекіров не отримує медикаментів, можлива "цукрова кома"
Прем'єр-Ліга: "Динамо" з мінімальним рахунком перемагає "Львів"
Вартість ID-паспортів зміниться: коли і наскільки
НПЗ Коломойського почне купувати нафту у "Укрнафти" без аукціонів
Усі новини
соціум

Міфи та правда про партнерські пологи

ted

Перше враження від людини: чи варто їй довіряти?

Instagram дня

Чудеса в'язання, які витворяє крючком 11-річний хлопчик