Під час виборів в Індонезії померли 272 працівника виборчих комісій

Під час виборів та підрахунку голосів в Індонезії через перевтому померли 272 співробітники виборчих комісій, ще 1878 осіб перебувають в лікарнях.

Як повідомляє DW, про це 28 квітня заявив речник місцевої Центральної виборчої комісії.

Міністерство охорони здоров'я Індонезії закликало МЕДзаклади надавати максимальну допомогу хворим працівникам комісій, а міністерство фінансів працює над виділенням компенсацій родинам померлих.

ЦВК країни потрапила під вогонь критики через загибель співробітників.

Вибори, які відбулися 17 квітня, вважаються "найскладнішими в світі": вони пройшли мирно, але були дуже масовими, участь у них взяли 80% зі 193 мільйонів виборців, які одночасно обирали президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також членів регіональних і місцевих законодавчих органів.

Кожен з виборців мав заповнити по 5 бюлетенів, голосування відбувалося на 800 тис. виборчих дільниць. Співробітники виборчих комісій мали підраховувати голоси в бюлетенях вручну.