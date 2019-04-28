На выборах в Индонезии погибли 272 работника избиркомов

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Воскресенье, 28 апреля 2019, 17:11

В ходе выборов и подсчета голосов в Индонезии из-за переутомления скончались 272 сотрудника избирательных комиссий, еще 1878 человек находятся в больницах.

Как сообщает DW, об этом 28 апреля заявил представитель местной Центральной избирательной комиссии.

Министерство здравоохранения Индонезии призвало медучреждения оказывать максимальную помощь больным работникам комиссий, а министерство финансов работает над выделением компенсаций семьям погибших.

ЦИК страны попала под огонь критики из-за гибели сотрудников.

Выборы, которые состоялись 17 апреля, считаются "самыми сложными в мире": они прошли мирно, но были очень массовыми, участие в них приняли 80% из 193 миллионов избирателей, которые одновременно выбирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, а также членов региональных и местных законодательных органов.

Каждый избиратель должен был заполнить по 5 бюллетеней, голосование проходило на 800 тыс. избирательных участков. Сотрудники избирательных комиссий подсчитывали голоса в бюллетенях вручную.

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Темы: Индонезия виборы жертвы
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