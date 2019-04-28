У понеділок Україну заллють дощі, на Закарпатті обіцяють високу воду

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Неділя, 28 квітня 2019, 18:21

У понеділок, 29 квітня, на всій території України очікуються дощі та грози, середньодобова температура істотно знизиться у західних, північних та у частині центральних регіонів.

 

Також, за даними Укргідрометцентру, 28-29 квітня на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м, в нижнiх течiях Боржави та Тиси до 1,5 м над поточними рівнями, в межах русел, без негативних наслідків. 

28 квітня у північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України - висока пожежна небезпека. У Києві та Київській області 28 квітня - надзвичайна пожежна небезпека. 

Українська правда

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Теми: погода
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