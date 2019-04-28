Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У понеділок Україну заллють дощі, на Закарпатті обіцяють високу воду

Неділя, 28 квітня 2019, 18:21
У понеділок Україну заллють дощі, на Закарпатті обіцяють високу воду

У понеділок, 29 квітня, на всій території України очікуються дощі та грози, середньодобова температура істотно знизиться у західних, північних та у частині центральних регіонів.

 

Також, за даними Укргідрометцентру, 28-29 квітня на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м, в нижнiх течiях Боржави та Тиси до 1,5 м над поточними рівнями, в межах русел, без негативних наслідків. 

28 квітня у північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України - висока пожежна небезпека. У Києві та Київській області 28 квітня - надзвичайна пожежна небезпека. 

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

Усі новини...
погода
Мешканців Київщини попереджають про грозу
Мешканців Київщини попереджають про наближення грози
Через зливу в Чернівцях підтопило квартири в житлових будинках – ДСНС
Останні новини
10:22
Тріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Суд постановив, щоб Дубінський швидше знайомився зі справою про службове підроблення
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
Усі новини...
Реклама: