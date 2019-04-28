В понедельник Украину зальют дожди, на Закарпатье обещают высокую воду

В понедельник, 29 апреля, на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы, среднесуточная температура существенно снизится в западных, северных и части центральных регионов.

Также, по данным Укргидрометцентра, 28-29 апреля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м, в нижних течениях Боржавы и Тисы до 1,5 м над текущими уровнями, в пределах русел, без негативных последствий.

28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины - высокая пожарная опасность. В Киеве и Киевской области 28 апреля - чрезвычайная пожарная опасность.