В понедельник Украину зальют дожди, на Закарпатье обещают высокую воду

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Воскресенье, 28 апреля 2019, 18:21

В понедельник, 29 апреля, на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы, среднесуточная температура существенно снизится в западных, северных и части центральных регионов. 

 

Также, по данным Укргидрометцентра, 28-29 апреля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м, в нижних течениях Боржавы и Тисы до 1,5 м над текущими уровнями, в пределах русел, без негативных последствий.

28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины - высокая пожарная опасность. В Киеве и Киевской области 28 апреля - чрезвычайная пожарная опасность.

Украинская правда

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Темы: погода
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