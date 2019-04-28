Вартість ID-паспортів зміниться: коли і наскільки

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Неділя, 28 квітня 2019, 20:10

З 1 липня 2019 року адміністративний збір за оформлення ID-карток та закордонних паспортів збільшиться. 

Про це повідомили у ДП "Документ".

За даними підприємства, вартість оформлення ID-картки терміном до 20 робочих днів становитиме 345 грн. (раніше - 279 грн.), з них 126 грн. - вартість адмінпослуги, 219 грн - вартість бланка.

При оформленні ID-картки терміном до 10 робочих днів нова вартість складе 471 грн. (раніше 366 грн.), з них 252 грн. вартість адмінпослуги, 219 грн вартість бланка. 

Оформлення закордонного паспорта терміном до 20 робочих днів вартуватиме 682 грн. (раніше 557,32 грн.), з них 352 грн. - адмінпослуга, 330 грн. - бланк.

Закордонний паспорт за 7 робочих днів та до 3 робочих днів (у разі наявності підстав*) вартуватиме 1034 грн. (раніше 810,32 грн.), з них 704 - адмінпослуга, 330 грн. - бланк. 

У ДП "Документ" нагадали, що  гранична вартість адмінпослуг залежить від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, а вартість оформлення документів зросла вперше з 2016 року, і "за підрахунками експертів, таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів у 2019 році на близько 200 млн. грн.". 

Українська правда

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Теми: Міграційна служба ціни паспорт
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