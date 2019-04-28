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Стоимость ID-паспортов изменится: когда и насколько

Воскресенье, 28 апреля 2019, 20:10
Стоимость ID-паспортов изменится: когда и насколько

С 1 июля 2019 года административный сбор за оформление ID-карт и загранпаспортов увеличится.

Об этом сообщили в ГП "Документ".

По данным предприятия, стоимость оформления ID-карты сроком до 20 рабочих дней составит 345 грн. (ранее - 279 грн.), из них 126 грн. - стоимость админуслуги, 219 грн - стоимость бланка.

При оформлении ID-карты сроком до 10 рабочих дней новая стоимость составит 471 грн. (ранее 366 грн.), из них 252 грн. стоимость админуслуги, 219 грн стоимость бланка. 

Оформление загранпаспорта сроком до 20 рабочих дней будет стоить 682 грн. (ранее 557,32 грн.), из них 352 грн. - админуслуга, 330 грн. - бланк.

Загранпаспорт за 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней (при наличии оснований) будет стоить 1034 грн. (Ранее 810,32 грн.), из них 704 - админуслуга, 330 грн. - бланк.

В ГП "Документ" напомнили, что предельная стоимость админуслуг зависит от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, а стоимость оформления документов возросла впервые с 2016 года, и "по подсчетам экспертов, такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на почти 200 млн. грн.".

Украинская правда

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Темы: Миграционная службаценыпаспорт
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