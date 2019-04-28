Україна відправить військових на "Весняний шторм" до Естонії

29 квітня в Естонії стартують найбільші військові навчання "Весняний шторм" під егідою НАТО, участь в яких візьмуть військові з 13 країн, в тому числі з України.

У навчаннях, які триватимуть до 17 травня, буде задіяно сотні підрозділів, в тому числі бронетехніка, піхота і танки, пише ZN.ua.

Планується, що участь у "Весняному штормі" візьмуть представники сил оборони США, Бельгії, Грузії, Канади, Литви, Латвії, Польщі, Франції, Німеччини, Фінляндії, України, Великобританії та Естонії.

Активна фаза навчань триватиме з 2 до 10 травня за участю бойових кораблів ВМС Естонії і союзників в портах Талліна і повіту Ляяне-Вірумаа.

"У повітрі будуть переміщатися винищувачі Eurofighter ВПС Німеччини і Великобританії, штурмовики Су-22 ВПС Польщі, вертольоти ВПС Великобританії Wildcat і Apache, а також ВПС США Pave Hawk", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що у 2019 році до 16 тисяч українських військових з озброєнням і військовою технікою візьмуть участь у 24 багатонаціональних навчаннях.