Україна відправить військових на "Весняний шторм" до Естонії

1260 переглядів
Неділя, 28 квітня 2019, 20:58

29 квітня в Естонії стартують найбільші військові навчання "Весняний шторм" під егідою НАТО, участь в яких візьмуть військові з 13 країн, в тому числі з України.

У навчаннях, які триватимуть до 17 травня, буде задіяно сотні підрозділів, в тому числі бронетехніка, піхота і танки, пише ZN.ua.

Планується, що участь у "Весняному штормі" візьмуть представники сил оборони США, Бельгії, Грузії, Канади, Литви, Латвії, Польщі, Франції, Німеччини, Фінляндії, України, Великобританії та Естонії.

Активна фаза навчань триватиме з 2 до 10 травня за участю бойових кораблів ВМС Естонії і союзників в портах Талліна і повіту Ляяне-Вірумаа.

"У повітрі будуть переміщатися винищувачі Eurofighter ВПС Німеччини і Великобританії, штурмовики Су-22 ВПС Польщі, вертольоти ВПС Великобританії Wildcat і Apache, а також ВПС США Pave Hawk", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що у 2019 році до 16 тисяч українських військових з озброєнням і військовою технікою візьмуть участь у 24 багатонаціональних навчаннях.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: армія Естонія Збройні сили
powered by lun.ua
Матеріали за темою
США вперше розгорнули дві авіаносні групи в Середземному морі 24 квітня 2019, 11:19
Порошенко мінімально переміг Зеленського серед військових на передовій 22 квітня 2019, 17:57
Комплекс крилатих ракет "Нептун" готується до нових випробувань 19 квітня 2019, 15:09
Усі новини
Головні новини
Політв’язень Бекіров не отримує медикаментів, можлива "цукрова кома"
Прем'єр-Ліга: "Динамо" з мінімальним рахунком перемагає "Львів"
Вартість ID-паспортів зміниться: коли і наскільки
НПЗ Коломойського почне купувати нафту у "Укрнафти" без аукціонів
Усі новини
соціум

Міфи та правда про партнерські пологи

ted

Перше враження від людини: чи варто їй довіряти?

Instagram дня

Чудеса в'язання, які витворяє крючком 11-річний хлопчик