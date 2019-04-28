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Украина отправит военных на "Весенний шторм" в Эстонию

Воскресенье, 28 апреля 2019, 20:58

29 апреля в Эстонии стартуют крупнейшие военные учения "Весенний шторм" под эгидой НАТО, участие в которых примут военные из 13 стран, в том числе из Украины.

В учениях, которые продлятся до 17 мая, будут задействованы сотни подразделений, в том числе бронетехника, пехота и танки, пишет ZN.ua.

Планируется, что участие в "Весеннем шторме" примут представители сил обороны США, Бельгии, Грузии, Канады, Литвы, Латвии, Польши, Франции, Германии, Финляндии, Украины, Великобритании и Эстонии.

Активная фаза учений пройдет со 2 по 10 мая с участием боевых кораблей ВМС Эстонии и союзников в портах Таллина и уезда Ляэне-Вирумаа.

"В воздухе будут перемещаться истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и Apache, а также ВВС США Pave Hawk", - отмечается в сообщении. 

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в 2019 году до 16 тысяч украинских военных с вооружением и военной техникой примут участие в 24 многонациональных учениях.  

Темы: армияЭстонияВооруженные силы
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