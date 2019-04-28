У Львові "мінували" сім храмів та церков УГКЦ

На Великдень у Львові невідомі повідомили про "замінування" кількох храмів та церков.

Зокрема, було "заміновано" Гарнізонний храм св. апп. Петра і Павла, Преображенський храм, Свято-Троїцький храм та церкву Святого Андрія, повідомляє Zaxid.net.

Про нібито замінування Гарнізонного храму повідомив його настоятель Степан Сус. Він уточнив, що також "заміновано" "інші церкви УГКЦ центральної частини міста", а повідомлення від аноніма у поліцію надійшли електронною поштою.

За повідомленням ЗМІ, у храмах працювали кінологи та вибухотехніки, а вірян з приміщень евакуювали.

У відділі комунікації поліції Львівської області заявили, що правоохоронці обстежили сім храмів та прилеглі до них території: церкву святого Андрія Первозванного, храм Преображення Господнього, церкву Святої Трійці, храм Святого Андрія і Йосафата, церкву святого Андрія, церкву святих апостолів Петра і Павла та гарнізонну церкву святих апостолів Петра і Павла.

фото - НП у Львівській обл.

Вибухонебезпечних предметів в ході перевірки виявлено не було.

"Поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав неправдиву інформацію про замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - зазначили правоохоронці.