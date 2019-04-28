Во Львове "минировали" семь храмов и церквей УГКЦ

На Пасху во Львове неизвестные сообщили о "заминировании" нескольких храмов и церквей.

В частности, были "заминированы" Гарнизонный храм св. апп. Петра и Павла, Преображенский храм Свято-Троицкий храм и церковь Святого Андрея, сообщает Zaxid.net.

О заминировании Гарнизонного храма сообщил его настоятель Степан Сус. Он уточнил, что также "заминированы" "другие церкви УГКЦ центральной части города", а сообщение от анонима в полицию поступило по электронной почте.

По сообщению СМИ, в храмах работали кинологи и взрывотехники, а верующих из помещений эвакуировали.

В отделе коммуникации полиции Львовской области заявили, что правоохранители обследовали семь храмов и прилегающие к ним территории: церковь святого Андрея Первозванного, храм Преображения Господня, церковь Святой Троицы, храм Святого Андрея и Иосафата, церковь святого Андрея, церковь святых апостолов Петра и Павла и Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла.

фото - НП во львовской обл.

Взрывоопасных предметов в ходе проверки обнаружено не было.

"Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложную информацию о заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства", - отметили правоохранители.