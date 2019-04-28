Прем'єр-Ліга: "Динамо" з мінімальним рахунком перемагає "Львів"

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Неділя, 28 квітня 2019, 21:52

Київське "Динамо" у завершальному матчі 26 туру української Прем'єр-Ліги з рахунком 1:0 на виїзді перемагає ФК "Львів".

На 19-й хвилині матчу "Динамо" залишилося e меншості.

За фол останньої надії був вилучений Микита Бурда. Через кілька хвилин "Динамо" виходить вперед. Після пасу Віктора Циганкова Віталій Буяльський перекинув воротаря ФК "Львів" - 1:0.

До завершення першого тайму ворота "Динамо" кілька разів рятував Георгій Бущан.

На 75-й хвилині "Динамо" втрачає ще одного гравця: Томаш Кендзьора отримав вилучення за удар суперника головою.

До завершення матчу Бущан відбив два небезпечних удари від Жозе Пернамбуко та Сергія Борзенка.

Ще одного разу врятувала "Динамо" поперечка після удару Бруно.

Інші матчі 26 туру закінчилися з такими рахунками: "Чорноморець" - "Ворскла" - 1:2, "Олімпік" - "Карпати" - 3:2, "Маріуполь" - "Шахтар" - 0:1, "Олександрія" - "Зоря" - 0:2.

Микола Аврамчук, для УП

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Теми: футбол спорт
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